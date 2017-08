Facebook : le « Safety Check » devient permanent

Lundi,Facebook a annoncé que son outil « Safety Check » allait devenir plus visible et plus facile d’accès. La fonctionnalité qui permet de signaler si l’on est en sécurité lors d’un incident aura désormais un onglet permanent au sein du réseau social.



Jusqu’à présent, Facebook activait le « Safety Check » après avoir reçu des alertes de certains médias ou après que plusieurs utilisateurs aient publié des statuts concernant des catastrophes. Les utilisateurs se trouvant dans la zone concernée pouvaient signaler à leurs proches qu’ils se trouvaient en sécurité.



Désormais, l’outil sera accessible de façon permanente afin de permettre aux utilisateurs de donner des alertes à tout moment. Le « Safety Check » sera en effet disponible dans le menu principal des favoris et aura une page totalement dédiée. En plus de se signaler en sécurité, les utilisateurs pourront également proposer leur aide ou faire des dons.



Facebook rend le « Safety Check » permanent après les dernières catastrophes naturelles, mais également les attaques terroristes qui deviennent malheureusement trop fréquentes.



La section dédiée au « Safety Check » sera déployée dans les semaines à venir.

