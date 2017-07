Facebook travaillerait sur son propre smartphone modulaire

L'Ara, smartphone modulaire de Google, abandonné en 2016

La division Building 8 de Facebook, qui travaille sur les projets les plus secrets du réseau social, aurait commencé à plancher sur la conception d’un smartphone modulaire, selon Business Insider. La marque vient en effet de déposer un brevet décrivant un « appareil électromécanique modulaire », qui pourrait prendre par exemple la forme d’un téléphone ou d’une enceinte connectée, selon le document.

Le même brevet décrit donc un appareil composé d’un châssis autour duquel plusieurs modules pourront venir se greffer : un haut-parleur, un micro, un appareil photo ou encore un GPS. Pour l’heure, difficile de savoir si un tel brevet pourrait mener à un produit fini destiné au grand public, d’autant que le fameux Building 8 de Facebook se caractérise par une culture du secret à son maximum. Mais plusieurs signes peuvent pointer vers l’intérêt de cette division pour un produit modulaire, notamment le fait que sa directrice actuelle, Regina Dugan, est notamment passée par Google où elle a travaillé sur le projet Ara, le smartphone modulaire du géant du Web, avant son abandon fin 2016.

Ce ne serait donc pas le premier smartphone modulaire, comme nous le rappellera le G5 de LG. Mais ce ne serait pas non plus le premier smartphone à être estampillé « Facebook », puisque HTC avait eu cette primeur quelques années en arrière, notamment en 2011 avec la sortie de son HTC Chacha, pourvu d’une touche bleue portant le logo du site, puis en 2013 avec le HTC First. Cette fois, en revanche, le produit pourrait donc être conçu directement par Facebook.