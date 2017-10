Facebook teste l’abonnement aux Instant Articles sur Android

Facebook testera bientôt les abonnements aux Instant Articles. Le nouveau modèle sera testé sur Android dans les prochaines semaines. Les éditeurs pourront proposer un accès payant très prochainement. Facebook a introduit les Instant Articles en 2015. Ce format permet aux éditeurs de presse de publier leurs articles sur la plateforme Facebook sans que l’utilisateur ne soit redirigé automatiquement sur leur site web pour les consulter. Si au premier abord, ce nouveau format natif du réseau social semblait intéressant, il l’est en revanche beaucoup moins rentable pour les éditeurs qui y voient un manque à gagner.



Pour essayer de trouver une solution, Facebook a travaillé avec les médias et a pensé à un nouveau modèle de monétisation. Afin de séduire les éditeurs, Facebook leur propose de limiter certains de leurs articles en les rendant payants. En août dernier, Facebook a confirmé le lancement de l’abonnement aux Instant Articles. La nouvelle fonctionnalité est rentrée en phase de test avec quelques partenaires dont The Washington post, The Economist, The Telegraph, etc.



Dans les faits, lorsqu’un utilisateur tombera sur un Instant Article payant, il lui sera demandé s’il désire s’abonner afin d’accéder au contenu entier. La transaction se fera néanmoins sur le site de l’éditeur qui récupèrera 100% des revenus.



La nouvelle fonctionnalité est en phase de test sur Android, aux États-Unis et en Europe.

