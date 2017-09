Facebook teste Bonfire, son application de chat vidéo

En juillet dernier, il a été dévoilé que Facebook préparait sa propre application de chat vidéo baptisée Bonfire. Environ deux mois après, il semble que la compagnie soit déjà en train de tester son application. Facebook aurait en effet lancé discrètement Bonfire sur l’App Store danois.



L’application Bonfire serait en phase de test au Danemark. Elle a en effet été repérée au sein de la boutique d’application. Depuis sa sortie, elle aurait été téléchargée plus de 2 000 fois. Bonfire est très similaire à l’application HouseParty. Elle permet de passer des appels vidéo avec plusieurs contacts à la fois.



En plus des chats vidéo, les utilisateurs peuvent également utiliser des filtres comme sur Snapchat et prendre des photos pour ensuite les publier sur Facebook ou Instagram. Lorsqu’une personne est invitée à un chat vidéo, celle-ci reçoit une notification sur Messenger. Une fois qu’elle rejoint la conversation vidéo, l’écran est alors partagé en parties égales.



Pour l’instant, Facebook teste Bonfire uniquement au Danemark sur iOSet on ignore à partir de quand l’application sera disponible dans d’autres pays.

