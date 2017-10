Facebook teste une fonctionnalité qui renseigne sur les sources d’un article

Facebookcontinue sa lutte contre la propagation de « fake news » sur sa plateforme. La compagnie teste actuellement une nouvelle fonctionnalité qui permet de renseigner l’utilisateur concernant les sources et le contexte d’un article.



Sur Facebook, les utilisateurs ont tendance à partager et à publier beaucoup d’articles dont les informations ne sont malheureusement pas toujours véridiques. Facebook a récemment été vivement critiqué pour son manque d’intervention face aux « fake news » qui auraient notamment contribué à l’élection du président Donald Trump.



Depuis, Facebook a entrepris de nouvelles mesures pour corriger le tir et limiter le plus possible la diffusion de fausses informations. Sa dernière mesure est l’introduction d’une nouvelle fonctionnalité qui permet de contextualiser un article. Désormais, en cliquant sur un bouton « i » qui se trouve en bas d’un article, l’utilisateur pourra avoir accès à des informations concernant les sources, le contexte d’une information et même une carte qui permet de voir les parties du monde où l’article a été également partagé.



Pour développer cet outil, Facebook s'appuie sur des médias et des partenaires avec lesquels il travaille déjà sur un autre projet. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, Facebook espère donner suffisamment d’informations à l’utilisateur pour qu’il sache s’il peut faire confiance ou non en un article et éventuellement le partager.

>>>>>>>> Lire aussi : Facebook veut recruter 1000 personnes pour contrôler les publicités suspectes