Il est désormais possible de trouver du Wi-Fi gratuit grâce à Facebook

Facebook a enfin déployé sa fonctionnalité « Trouver un réseau Wi-Fi » à l’ensemble de ses utilisateurs. La fonctionnalité a été lancée pour la première fois en 2016 mais ne concernait que quelques pays. Désormais, « Trouver un réseau Wi-Fi » est disponible pour tous les utilisateurs dans le monde. Cette nouvelle fonctionnalité permet de trouver comme son nom l’indique, des spots de Wi-Fi publics et gratuits à proximité. Cet outil est très utile lorsque l’on se trouve dans un lieu public où le réseau est très faible ou lorsque l’on voyage.

Toutefois, tous les spots de Wi-Fi gratuits ne sont pas forcément affichés sur l’application. Les entreprises qui fournissent ce service doivent au préalable le signaler sur leur page Facebook. Cette fonctionnalité fait partie intégrante du projet de Facebook qui veut plus de connectivité. Elle permet également de s’assurer que les utilisateurs peuvent utiliser Facebook n’importe quand et n’importe où.



La fonctionnalité « Trouver un réseau Wi-Fi » a commencé à être déployée aujourd’hui sur iOS etAndroid.



