Facebook TV : les premières séries pourraient débarquer en août

Facebook TV pourrait débuter dans les deux prochaines semaines. D’après Bloomberg, les partenaires du réseau social auraient déjà fourni les épisodes pilotes de leurs émissions. Facebook TV devait initialement être lancé en juin avant d’être reporté au mois d’août.

Ces premières « séries » seront de courts formats et dureront entre 5 et 10 minutes. Parmi les partenaires, on retrouve des compagnies média telles que Group Nine Media, BuzzFeed, ATTN, et Vox Media. Facebook TV proposera plus tard des formats plus longs de 20 à 30 minutes, mais qui ne seront réalisées que par Facebook.



Si les partenaires ont déjà délivré les premiers épisodes, il est clair que Facebook est sur le point de lancer son nouveau service de streaming. La compagnie a toutefois refusé de s’exprimer sur le sujet et on ignore si le lancement sera mondial ou s’il ne concernera que les États-Unis.



>>>>>>>>> Lire aussi : Facebook travaillerait sur son propre smartphone modulaire