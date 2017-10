Le Docteur Maboul à la sauce Fallout

Vous souvenez-vous du Docteur Maboul ? Et bien Bethesda continue de diversifier son catalogue en y ajoutant sa réinterprétation de ce classique du jeu de société.



Oubliez le patient tout nu (ou en caleçon pour les plus récents). C’est un fier Vault Boy qui trône sur le plateau de jeu de cet Operation : Fallout S.P.E.C.I.A.L. Edition. Le nez rouge a quant à lui été remplacé par un signe radioactif qui s'illumine de la même manière.



Le principe du jeu reste le même. Il s’agit d’aller récupérer des éléments dans le corps de la mascotte de la saga, en évitant de toucher les bords des espaces explorés. Les os et organes du Docteur Maboul ont ici été remplacés par des éléments des jeux vidéo, soit un StimPack, une Mister Handy, un Pip-Boy, un Bottle Cap ou encore un insigne Vault-Tec.



Operation : Fallout S.P.E.C.I.A.L. Edition est d’ores et déjà disponible. Son prix est de 35 $ outre-Atlantique. Les frais d’imports compris, il avoisine les 60 € chez nous.