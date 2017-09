Family Link : l’application de contrôle parental de Google est enfin disponible

En mars dernier, Google annonçait Family Link, une application Android qui permet de créer et contrôler un compte pour les enfants. Quelques mois après, le géant américain lance enfin l’application au public.



Lorsque l’on est parent, il n’est pas toujours facile de laisser ses jeunes enfants utiliser un smartphoneou une tablette sans s’inquiéter. C’est pourquoi Google a créé Family Link. Avec cette application, les parents pourront ainsi laisser leurs enfants utiliser un appareil sans crainte. Ils peuvent en effet avoir un contrôle total de ce que peut utiliser leur enfant.



Grâce à Family Link, il est ainsi possible de choisir quelles sont les applications autorisées ou non. Lorsque l’enfant essaie de télécharger une application, le parent doit au préalable valider l’application pour qu’elle soit installée. Il est également possible de programmer une heure à partir de laquelle l’appareil s’éteindra automatiquement.



Jusqu’ici, Family Link était disponible en bêta et il fallait recevoir une invitation. L’application est désormais ouverte et téléchargeable par tout le monde. Les parents devront dans un premier temps créer un compte Google pour leur enfant et télécharger l’application par la suite.



Family Link est pour l’instant uniquement disponible aux États-Unis. A priori, une sortie sur le marché francophone est également prévue.

