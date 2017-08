Fibre optique : tout savoir avant de s'abonner

La fibre optique, les opérateurs nous en parlent depuis des années, mais c'est seulement maintenant qu'elle commence à arriver en masse dans les foyers. On compte désormais plus de 10 millions d'habitations susceptibles d'accueillir une connexion à plus de 100 Mb/s. Mais faut-il vraiment y passer ? Quels en sont les avantages ? Quels sont les inconvénients au moment de son installation ? Pourquoi tout le monde ne profite pas du même débit ? Et surtout, combien faut-il débourser pour en profiter et a-t-on vraiment le choix du fournisseur ?



Pour répondre à toutes ces questions, nous avons réalisé un petit guide, qui liste tout ce qu'il faut savoir avant de s'équiper, et qui dresse un bilan de toutes les offres aujourd'hui disponibles pour le grand public.



Fibre optique : quel est le meilleur forfait ?