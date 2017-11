Files Go : Google lance une application qui permet de gérer et de transférer ses fichiers

Google lance une nouvelle application baptisée Files Go. Il s’agit d’une application qui permet à la fois de gérer l’espace disponible sur son smartphone, classer ses fichiers et les transférer.



Le site 9to5Google a repéré l’existence de l’application en premier sur le Play Store. Files Go a depuis été désactivée, mais il semble que l’application fut disponible pendant un cours instant en version bêta. Certains ont donc eu l’occasion de prendre des captures d’écran de cette application qui rappelle l’application AirDrop d’Apple.



D’après les captures écran qui ont pu être sauvegardées, Files Go permettrait à l’utilisateur d’avoir un rapide aperçu de l’espace de stockage de son smartphone. Les applications qui ne sont presque jamais utilisées seront indiquées et l’utilisateur sera libre de les supprimer ou pas. Il peut également classer et trier ses fichiers.



Grâce à Files Go l’utilisateur pourra également transférer des fichiers vers les smartphones de ses amis sans qu’une connexion à Internet soit obligatoire. Il semblerait que le transfert se fasse par Bluetooth, mais rien n’a encore été confirmé officiellement. Google ne s’est pas encore exprimé, mais il y a de fortes chances que Files Go fasse partie du projet Android Go destiné aux pays en développement. Les utilisateurs dans ces pays ont en général une couverture internet instable et un transfert de fichier via Bluetooth serait une véritable alternative.

>>> Lire aussi : Google Assistant permet de discuter avec d'autres applications