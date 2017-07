Le très attendu Death Note se paie un extrait de 2,30 min

Après une première bande-annonce en mars dernier, puis une seconde en juin, le film Death Note se dévoile encore un peu plus. Cette fois, c'est un long extrait que Netflix nous offre, extrait dans lequel on peut voir le personnage principal s'entretenir avec le dieu de la mort Ryûk et faire l'apprentissage des pouvoirs de son carnet de notes.



Death Note, c'est avant tout l'adaptation d'un célèbre manga. L’œuvre raconte les mésaventures du jeune étudiant Light Turner, qui met la main sur un étrange carnet de notes, lequel doté d'un terrible pouvoir : il suffit d'y inscrire le nom et le prénom d'une personne que l'on a déjà vue, pour que celle-ci meure instantanément. Light décide d'éliminer alors tous les criminels de la Terre, mais se voit alors pourchassé par l'inspecteur L., dont on ne connaît pas la véritable identité, mais qui est réputé par son flair infaillible.



Profitant de la Comic-Con de San Diego, Netflix vient de dévoiler un extrait d'un plus de deux minutes du film. Dans celui-ci, le « héros » découvre les pouvoirs du carnet et subit l'influence de son véritable détenteur, le dieu Ryûk. Le film complet sera quant à lui disponible à compter du 25 août prochain sur Netflix.





Death Note : une rencontre étonnante entre Ryuk et Light.