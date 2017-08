Warner préparerait un film sur la relation entre le Joker et Harley Quinn

Alors qu’on apprenait mardi que Warner travaillerait avec Martin Scorcese sur un film racontant les origines du Joker, qui ne serait pas intégré à l’univers des films DC, il ne s’agirait pas du seul film centré sur le prince du crime. Selon les informations de The Hollywood Reporter, le studio préparerait également un film sur le Joker et Harley Quinn.

On a déjà pu avoir un aperçu de leur relation dans Suicide Squad, dans lequel les deux personnages étaient à l’affiche l’an dernier, elle devrait être davantage développée dans un film consacré au couple. En effet, selon les informations du magazine The Hollywood Reporter, Warner serait en négociation avec les scénaristes Glenn Ficarra et John Requa (This is Us, Crazy Stupid Love) pour écrire un film centré sur le Joker et Harley Quinn. Celui-ci raconterait une « histoire d’amour criminelle » entre les deux personnages, à la croisée entre Quand Harry Rencontre Sally et Bonny and Clyde.

Dans les rôles titres, on retrouverait respectivement Jared Leto et Margot Robbie, qui avaient déjà interprété les personnages dans Suicide Squad. Contrairement au film de Martin Scorcese en préparation sur les origines du Joker, celui sur le couple serait ainsi entièrement lié au reste des films DC, comme Batman v Superman, Justice League ou Man of Steel. « Selon nos sources, le projet pour ce film serait de sortir après que le studio ait produit une suite à Suicide Squad », indique par ailleurs The Hollywood Reporter.

Ce film sur le Joker et Harley Quinn serait le troisième à faire apparaître le prince du crime après Suicide Squad et le film de Scorcese. Autant dire que Warner semble avoir compris que le plus intéressant, chez DC Comics, ce ne sont pas les super-héros, mais leurs ennemis.

