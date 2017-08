Super-héros : Martin Scorcese travaillerait sur un film sur le Joker

Si l’on avait déjà vu le Joker dans Suicide Squad, sorti l’an dernier, l’ennemi de Batman pourrait faire son retour au cinéma. Selon les informations du site Deadline, Martin Scorcese travaillerait en effet sur un film autour du super-méchant.

Dans l’univers de DC Comics, les super-méchants sont souvent bien plus intéressants que les super-héros. Qu’il s’agisse de Double-Face, de Lex Luthor, de Catwoman ou du Joker, tous sont souvent particulièrement bien développés, avec des personnalités et une histoire riche en rebondissements. Logique dès lors qu’après Suicide Squad, le studio Warner cherche à développer d’autres films autour des némésis de ses super-héros. En effet, à en croire le site Deadline, le studio travaillerait actuellement sur un film centré sur les origines du Joker.

Ce film serait réalisé par Martin Scorcese, rien que ça, et scénarisé par Todd Phillips (Very Bad Trip) et Scott Siilver (8 Mile). « L’objectif est de faire un film noir situé à Gotham au début des années 80, qui ne ressemble à aucun autre film DC, mais plutôt à un film de Scorcese dans cette période comme Taxi Driver, Raging Bull ou La Valse des Pantins », explique Deadline. Dès lors, on ignore si le film sera lié aux autres films DC Comics comme Batman v Superman, Wonder Woman ou Suicide Squad. Jared Leto ne devrait par ailleurs par reprendre le rôle du Joker, qui serait confié à un comédien potentiellement plus jeune pour l’occasion.

Les origines du Joker n’ont que rarement été racontées, qu’il s’agisse des comics ou des films. On retrouve cependant certaines pistes dans la bande dessinée The Killing Joke, origines qui ont en partie été reprises dans le film Batman de 1989 de Tim Burton, avec Jack Nicholson dans le rôle du prince du crime.

