X-Men : un film sur Multiple Man en cours d'adaptation

Verra-t-on l'un des personnages les plus intéressants de l'univers X-Men adapté au cinéma ? C'est ce que croit savoir le site Deadline, qui annonce que la Fox serait en train de travailler sur un film consacré au personnage de Multiple Man (l'Homme-Multiple en vf).



Multiple Man est déjà apparu dans le film X-Men 3 sous les traits de l'acteur Eric Dane. Selon Deadline, c'est James Franco qui devrait cette fois interpréter Multiple Man, un mutant capable de créer instantanément des clones de lui-même. Pour mémoire, James Franco a déjà tourné dans des films de super-héros : le Harry Osborn de la trilogie de Spider-Man de Sam Raimi, c'était lui. Le projet du film consacré à Multiple Man compterait également Simon Kinberg à la production, tandis qu'au scénario, Deadline évoque ni plus ni moins qu'Allan Heinberg, à qui l'on doit Wonder Woman, l'un des gros cartons de l'année au box-office.



Évoluant dans l'univers des X-Men et de X-Factor, Jamie Madrox a longtemps été un personnage secondaire, avant de créer sa propre équipe, X-Factor Investigations. C'est là que s'est réellement révélée la complexité du personnage, qui créé des en réalité clones au caractère totalement différents de lui-même (ce qui occasionne de nombreux conflits, l'un des ses doubles allant même jusqu'à vouloir tuer l'original). On espère donc que le film mettra l'accent sur cet aspect du personnage et ne sera pas un énième film de super-héros avec plein de combats dedans. Mais au vu des dernières adaptations de la Fox (Deadpool, Logan, New Mutants...), tous les espoirs sont permis.



Aucune date de production ni de diffusion n'a pour l'instant été annoncée.