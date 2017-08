Le réalisateur de Deadpool va adapter Neuromancien au cinéma

Alors que Tim Miller ne reviendra pas réaliser la suite de Deadpool, on a appris ce mercredi que le cinéaste travaillait sur une adaptation du roman fondateur du mouvement cyberpunk, Neuromancien de William Gibson.

À l’automne dernier, on apprenait que Tim Miller, le réalisateur du film Deadpool, ne serait pas de retour pour le second volet qui doit sortir en juin 2018 aux États-Unis. Si l’on ignorait jusqu’à présent sur quel film le metteur en scène allait travailler, Deadline a finalement donné la réponse ce mercredi. Selon les informations du site spécialisé dans l’actualité du cinéma, Tim Miller travaillerait, toujours pour la Fox, sur une adaptation du cinéma de Neuromancien, le roman culte de science-fiction de William Gibson, publié en 1984.

Neuromancien est le livre fondateur du mouvement cyberpunk, un genre de science-fiction violent dans lequel les personnages sont des antihéros et qui aborde de nombreux sujets technologiques comme des mondes virtuels ou des réseaux permettant à tous les individus d’être connectés les uns aux autres. Le livre raconte l’histoire d’Henry Dorsett Case, un hacker ambitieux qui va se voir détruire une partie de son cerveau et ne plus pouvoir se connecter au réseau. Il va alors faire la rencontre d’Armitage, un ancien militaire qui lui propose une mission dangereuse. En échange, il pourra à nouveau accéder au réseau.

Neuromancien a fait l’objet de plusieurs projets d’adaptations sans qu’aucun ne soit mené à son terme. En 2012, on parlait d’un film avec Mark Wahlberg et Liam Neeson, mais le projet a lui aussi été abandonné. Le mouvement cyberpunk a cependant influencé de nombreux longs-métrages, qu’il s’agisse de Matrix ou de Ghost in the Shell.