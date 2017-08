Star Wars : le prochain spin off serait consacré à Obi-Wan Kenobi

Alec Guinness en 1977 dans le rôle d'Obi-Wan Kenobi

Après Rogue One et le film consacré à la jeunesse de Han Solo, le troisième spin off de Star Wars devrait être consacré à Obi-Wan Kenobi à en croire les informations du magazine The Hollywood Reporter.

En 2012, lors du rachat de Lucasfilm par Disney, le studio annonçait non seulement vouloir lancer une nouvelle trilogie avec les épisodes VII, VIII et IX, mais également lancer plusieurs films spin-off, sous la bannière « Star Wars Anthology ». Ces films permettent au studio d’explorer davantage l’univers de la saga en approfondissant un événement particulier ou en racontant l’histoire d’un personnage emblématique de cet univers. C’est ainsi qu’on a pu découvrir l’an dernier Rogue One, qui racontait le vol des plans de l’Étoile de la Mort, ou que l’on découvrira l’an prochain la jeunesse de Han Solo.

Après ces deux films, déjà programmés depuis quelques années, Disney ne semblait jusque-là pas avoir de troisième spin-off en chantier. Si certains fans spéculaient sur des longs-métrages revenant sur les origines de Yoda ou de Bobba Fett, le troisième film « Star Wars Anthology » serait finalement consacré à Obi-Wan Kenobi, le mentor de Luke et Anakin Skywalker. C’est en tous cas ce qui ressort des informations publiées ce jeudi par le magazine The Hollywood Reporter. « Selon nos sources, les négociations en sont encore à leurs balbutiements et le projet n’a pas de scénario », explique le site américain. Le film pourrait être réalisé par Stephen Daldry, que l’on connaît surtout pour avoir mis en scène Billy Elliot, The Hours ou The Reader.

Disney et Lucasfilm n’ont pas confirmé les informations du Hollywood Reporter. Si le studio s’en tient au rythme actuel d’un film de la nouvelle trilogie tous les deux ans, avec un spin off entre chaque épisode, le film sur Obi-Wan Kenobi devrait sortir en salles en 2020.

