Le réalisateur de Logan travaille sur un spin-off consacré à X-23

James Mangold, à qui l'on doit le film Logan, s'est récemment entretenu avec The Hollywood Reporter. Si Logan est bien le dernier film dans lequel Hugh Jackman endosse les griffes de Wolverine, James Mangold confie néanmoins qu'un spin-off consacré à X-23 est en préparation.



Dafne Keen, qui campe Laura (X-23) dans le film Logan, va probablement devoir revêtir les griffes de la jeune mutante une nouvelle fois : James Mangold vient de confirmer la mise en chantier d'un film dédié au personnage. Le réalisateur avait déjà évoqué le sujet à la sortie de Logan en février dernier, le voilà qui revient à la charge puisqu'il a déclaré à The Hollywood Reporter travailler actuellement sur un scénario mettant en scène la mutante. James Mangold explique dans le même interview que ce sont les performances au box-office de Wonder Woman qui ont visiblement contribué à la mise en chantier du film.



La Fox de son côté n'a pas encore officiellement confirmé le projet. Mais au vu du succès de Logan (le film a rapporté plus de 616 millions de dollars à travers le monde), il ne fait aucun doute que la majore va continuer à surfer la vague des mutants griffus. Il va surtout lui falloir trouver un créneau, car son calendrier en matière de super-héros est déjà très chargé : l'an prochain sortiront New Mutants, Deadpool 2, X-Men Dark Phoenix et Venom. L'année suivante, c'est Gambit et Silver and Black qui sont d'ores et déjà programmés. Sans compter les films X-Force (une équipe constituée de Deadpool, Cable et Domino, entre autres), Docteur Fatalis, etc. La sortie du film X-23 ne devrait donc pas avoir lieu avant 2019-2020.