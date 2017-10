Gambit : le plus charmeur des X-Men se paie une date de sortie au cinéma

Ça y est, le film sur Gambit (l'un des célèbres X-Men) est bel et bien confirmé. Après une très longue attente, la Fox a pris sa décision : les studios viennent d'annoncer une date exacte de sortie sur grand écran de cette arlésienne qu'est Gambit. Et préparez-vous, car entre 2018 et 2021, les super-héros vont débarquer en masser chez la Fox.



Il y a quelques jours, on apprenait par le biais de rumeurs que le réalisateur Gore Verbinski était en lice pour travailler sur le film dédié à Gambit. Si aucune confirmation n'a encore eu lieu de la part de la Fox, une chose est désormais certaine. Le film sur le célèbre cajun débarquera... le 14 février 2019 sur les écrans américains ! Le jour de la Saint-Valentin, le mutant aux yeux rouges aura donc droit à son propre film, 10 ans après avoir fait une apparition éclair dans X-Men Origins: Wolverine. Et ce ne sera pas Taylor Kitsch, qui campait Gambit dans le film de 2009, mais bien Channing Tatum qui incarnera le personnage. L'acteur clamant à cor et à cri depuis quelques années qu'il souhaitait enfiler le costume du célèbre prince des voleurs, ce sera désormais chose faite.

Sans cesse repoussée, puis victime de nombreuses rumeurs d'annulation, le film sur Gambit verra donc enfin le jour. Pour la Fox, les quatre prochaines années s'annoncent extrêmement chargées en matière de super-héros. L'an prochain sortiront New Mutants,Deadpool 2, X-Men Dark Phoenix et Venom. En 2019, nous devrions avoir droit à Silver and Black (annoncé pour le 20 février, soit quelques jours seulement après la sortie de Gambit), et d'autres productions aux titres encore inconnus d'ici 2021, dont un film centré sur le Docteur Fatalis. Bref, après les succès retentissants de Deadpoolet de Logan, et malgré le demi-échec de X-Men Apocalypse, la Fox entend bien continuer à monopoliser le box-office en termes de super-héros, et à tenir la dragée haute aux studios Marvel.