Le réalisateur de Pirates des Caraïbes aux commandes du film sur Gambit ?

Voilà quelques années que le film sur Gambit (l'un des plus célèbres X-Men) fait parler de lui. Si l'acteur et le producteur sont déjà trouvés, il manque encore au film un réalisateur. C'est peut-être chose en faite : Gore Verbinski, que l'on connaît surtout pour son travail sur les trois premiers Pirates des Caraïbes, pourrait être l'heureux élu pour réaliser le film.



Selon Deadline, le réalisateur Gore Verbinski serait en train de trouver un accord avec la 20th Century Fox, afin de travailler sur Gambit, un spin off de la franchise X-Men. Si l'on a déjà pu apercevoir le personnage dans le film X-Men Origins: Wolverine sous les traits de l'acteur Taylor Kitsch, le personnage n'a pas encore eu droit à sa propre adaptation cinématographique. Prêt à incarner le mutant aux yeux rouges et noirs, Channing Tatum est sur le pied de guerre depuis quelques années et récemment confirmé que le projet n'était pas abandonné. On apprenait d'ailleurs la semaine dernière que le script était déjà en partie écrit, et que le film se déroulerait en deux temps : l'une reviendrait sur les origines du personnage et son affiliation à la Guilde des voleurs, tandis que la seconde verrait le mutant engagé par Mister Sinistre, afin de dérober un mystérieux coffre.



Reste donc à la Fox et à Gore Verbinski d'officialiser la chose. Il se pourrait que les studios profitent de la New York Comic Con, qui se déroule actuellement, pour faire une annonce. En attendant, si vous êtes friand de l'univers X-Men, vous pouvez toujours vous rabattre sur la série The Gifted, qui a entamé sa diffusion cette semaine sur la Fox... Ou attendre la sortie de New Mutants (4 avril 2018) ou celle de Deadpool 2 (30 mai 2018).