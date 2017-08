Final Fantasy 15 : la pocket edition pour smartphones arrive cet automne

Final Fantasy 15 continue de se déployer sur différentes plateformes depuis la sortie d’une première version en novembre 2016. Le jeu vidéo arrivera maintenant sur les smartphones selon son éditeur Square Enix qui a annoncé la nouvelle au Gamescom. Le titre baptisé Final Fantasy XV: Pocket Edition est attendu sur les appareils Android, iOS et Windows 10 cet automne.

Cette version mobile diffère cependant de la première mouture de 2016 taillée pour les PlayStation 4, Xbox One et Windows. En effet, les plateformes mobiles posent quelques contraintes dans le gameplay. Les contrôles ont été modifiés tout comme le style graphique qui se rapproche de celui d’un cartoon. Si l’aspect esthétique rompt ainsi avec le design des précédentes versions, on devra cependant retrouver le même contexte que Final Fantasy XV. Car Square Enix décrit notamment la pocket edition comme « une toute nouvelle aventure qui raconte l'histoire bien-aimée de Final Fantasy XV ».

L’éditeur japonais prévoit sortir dix épisodes dont le premier sera proposé gratuitement à l’automne. Mais il semble que Square Enix ne compte pas s’arrêter à cette plateforme. La Nintendo Switch pourrait bien accueillir le titre selon certaines indiscrétions.

> > > Lire aussi Super-héros : Martin Scorcese travaillerait sur un film sur le Joker