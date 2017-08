Final Fantasy XV débarquera cet automne sur votre smartphone

Les fans de la saga Final Fantasy seront ravis d’apprendre qu’ils pourront bientôt jouer à leur jeu vidéo préféré depuis leur smartphone. Lors de la Gamescom, Square Enix a annoncé une version mobile de Final Fantasy XV.



Intitulée Final Fantasy XV Pocket Edition, cette version mobile devrait reprendre l’univers et le fonctionnement du titre original. Bien entendu, Square Enix a adapté le graphisme aux smartphones et a simplifié quelque peu le gameplay. Dans Final Fantasy XV Pocket Edition, même les personnages ont été réduits ayant désormais l’apparence de Polly Pocket.



Le jeu version mobile comptera dix épisodes au total. Si le premier est totalement gratuit, il faudra toutefois verser une somme qui reste encore inconnue pour accéder à l’intégralité des épisodes. Final Fantasy XV Pocket Edition sortira sur les smartphones Android, iOS et Windows dès cet automne.

