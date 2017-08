Firefox 55 entre à son tour dans le monde de la VR

Mozilla sort la nouvelle version de son navigateur, Firefox 55, qui offre un support à la réalité virtuelle. Disponible pour tous les utilisateurs de Windows, elle permet notamment d’apprécier les expériences immersives sur HTC Vive ou Oculus Rift à partir des applications Web. Cette fonctionnalité baptisée WebVR a été développée depuis longtemps et son déploiement traduit finalement sa maturité. En effet, la première version de Firefox Nightly prenait déjà en charge les contenus VR tout comme le navigateur Servo, fruit d’une initiative individuelle sponsorisée par Mozilla. L’éditeur va encore plus loin puisque Firefox 55 devrait gérer les microphones stéréo grâce à une option nommée WebRTC.

Firefox rejoint ainsi Microsoft Edge et Google Chrome dans le cercle des navigateurs prenant en charge la réalité virtuelle. Cependant, Chrome dispose d’une avance puisqu’il fonctionne avec HTC Vive et Oculus Rift, mais aussi Google CardBoard et la plateforme Daydream depuis février. Cette nouvelle version compte bien se rattraper avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer l’expérience utilisateur. Le plug-in Flash sera désactivé par défaut de façon progressive alors que les restaurations instantanées des onglets s’améliorent. Enfin, Mozilla ouvre la gestion des performances du navigateur dans l’option paramètre.