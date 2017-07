Firefox Focus téléchargé 1 million de fois sur Android

La protection des données personnelles est devenue un problème qui touche de nombreux internautes actuellement. Certains se plaignent des publicités ciblées, alors que d’autres redoutent les ransomwares comme LeakerLocker qui déballe toute la vie privée de sa victime. Les éditeurs proposent des solutions et sur Android et iOS, elle prend le nom de Firefox Focus pour Mozilla. Le navigateur mobile suscite l’intérêt depuis son lancement l’an dernier.

Sur Android, son arrivée ne date que du mois dernier, mais elle a déjà été téléchargée plus de 1 million de fois selon Mozilla. L’application était visiblement attendue sur la plateforme en raison d'un concept particulièrement axé sur la protection de la vie privée. Dans sa configuration par défaut, Firefox Focus enclenche le blocage des tentatives de certains sites pour traquer l’utilisateur. Certes, l’adresse IP est visible, mais les publicités ciblées n’apparaissent plus. Par ailleurs, la suppression des cookies, des mots de passe et de l’historique passe par un simple bouton.

Malgré toutes ces fonctionnalités, Mozilla promet une navigation plus rapide. On regrette cependant l’absence des onglets qui permettent d’ouvrir plusieurs pages en même temps. Mozilla se rattrape avec trois nouvelles fonctionnalités sur la version Android. Firefox Focus prend maintenant en charge les vidéos à plein écran et offre un support aux téléchargements et un nouveau système de notification.

