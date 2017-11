Firefox Quantum : nouveau design et 2 fois plus rapide

Annoncée il y a quelques mois déjà, la version Quantum de Firefox est désormais disponible au téléchargement. Mozilla annonce la couleur d'entrée de jeu : cette édition gagne largement en rapidité par rapport aux versions précédentes. De quoi revenir dans la course face à Chrome, qui domine depuis des années le marché des navigateurs.



Depuis hier, et après de multiples bêta, la version 57 de Firefox est accessible en version finalisée. Parmi les nouveautés les plus pertinentes, citons un meilleur moteur de rendu, qui exploite au maximum les capacités des puces graphiques. Le Quantum Dom Scheduler gère quant à lui les onglets ouverts et s'assure que ceux fonctionnant en arrière-plan ne monopolisent pas toutes les ressources de la machine. La nouvelle version fait également peau neuve en matière de design : la forme des onglets a changé, on profite d'un nouvel écran d'accueil, tandis que barre d'adresse et barre de recherche sont désormais unifiées.



Mais le navigateur gagne aussi et surtout en vitesse, tant au niveau de son propre lancement, que du chargement des pages. À propos de cette édition, Mozilla déclare que : « Nous sommes ravis de vous présenter aujourd’hui notre tout nouveau navigateur : Firefox Quantum. Ce qui vous sautera aux yeux en premier, c’est l’extrême rapidité du nouveau Firefox. Vous apprécierez le fait que le navigateur est deux fois plus rapide qu’il y a un an. Il est aussi plus puissant que jamais. » Il faudra néanmoins attendre les premiers benchs face aux autres navigateurs pour savoir si Firefox Quantum peut tenir la dragée face à Chrome ou Microsoft Edge, qui était le navigateur le plus rapide selon les tests que nous avions effectués il y a quelques mois.



Enfin, prenez garde si vous utilisez des tonnes d'extensions complémentaires : Firefox a changé de politique et certains modules, qui utilisaient le XUL, sont devenus totalement obsolètes. En conséquence, il vous faudra soit attendre une mise à jour de ces extensions de la part de leurs auteurs, soit au pire, revenir à l'ancienne édition de Firefox.



Télécharger Firefox 57.0 pour Windows

Télécharger Firefox 57.0 pour macOS