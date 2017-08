Commande vocale, partage de fichiers : les nouveaux outils de Firefox

Firefox, le navigateur libre de Mozilla détrôné par Google Chrome après avoir lui-même détrôné Internet Explorer, devrait se parer d’améliorations visant à faire remonter sa côte de popularité. L’éditeur teste en effet trois nouveautés principales sur son navigateur : Voice Fill, un système de reconnaissance vocale, Send, un service de partage de fichier, et Notes, qui permet mettre des informations de côté.

Ces trois nouvelles fonctions devraient donc permettre d’élargir les fonctions proposées par Firefox, et sont accessibles à tous les utilisateurs qui ont installé l’extension « Test Pilot ». Voice Fill et Notes sont des modules qui s’ajouteront directement à Firefox, permettant par exemple d’utiliser la reconnaissance vocale sur Google, Yahoo et DuckDuckGo ou de conserver ses notes dans le navigateur. Mais Send, qui utilise lui aussi un module pour le navigateur, passe en revanche par un service en ligne accessible depuis n’importe quelle autre plateforme, et que des internautes qui ne naviguent pas sur Firefox peuvent donc également tester.

Send supporte donc le stockage de fichiers jusqu’à 1 Go, et est capable de chiffrer leur contenu et de proposer un lien à partager pour que d’autres utilisateurs puissent télécharger le fichier. Le fichier est ensuite effacé automatiquement après un téléchargement, ou après un jour passé sur le serveur.

Si ces nouvelles fonctions peuvent présenter un intérêt, elles ne sont en revanche pas totalement novatrices, et se trouvent en grande partie déjà sur des navigateurs concurrents.



