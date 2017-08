Fitbit se lance dans les intras

Fitbit vient de dévoiler ses premiers écouteurs intra-auriculaires baptisés Flyer. Outre la technologie Bluetooth embarquée et la grande autonomie affirmée, le dispositif est conçu pour être résistant à la sueur et à l’eau incontournables lors des activités sportives.

Flyer intègrerait une batterie interne qui lui offre une autonomie de six heures et une charge rapide. Les écouteurs pourraient se connecter avec plusieurs appareils à la fois, mais ils intégreraient une fonctionnalité particulière d’appairage qui facilite sa connexion avec la toute nouvelle smartwatch Ionic de la marque. Parmi ses atouts, le micro-casque intra-auriculaire de Fitbit utiliserait la technologie Waves pour offrir une écoute surround aux utilisateurs. Cette dernière sera surtout améliorée par l’isolation passive du bruit installée sur le dispositif.

La qualité sonore semble correcte et l’expérience de portance serait confortable grâce aux embouts en gel et les ailettes de stabilisations, selon les premiers avis de ceux qui ont testé le produit. Enfin, le Fitbit Flyer devrait être disponible au mois d’octobre prochain pour 130 euros. Les Flyer sont d'ors et déjà proposés en précommande sous deux combinaisons différentes : or et gris ou noir et bleu.





