Fitbit lance enfin sa montre connectée Ionic

Fitbit, plus connu pour ses bracelets connectés, travaille depuis un moment sur sa première montre connectée. Après plusieurs mois de rumeurs et de lancements repoussés, Fitbit a officiellement lancé sa montre baptisée Ionic.



La première montre connectée Fitbit est enfin disponible après plusieurs lancements repoussés. Fitbit qui connaît certaines difficultés a beaucoup misé sur cette montre connectée qui devrait relancer son activité.



La montre Fitbit Ionic est équipée de son propre système d’exploitation baptisé Fitbit OS. Elle possède ainsi une boutique d’applications ainsi que plusieurs cadrans virtuels. Au niveau du design, la Fitbit Ionic présente un cadran carré avec des bracelets interchangeables.



En ce qui concerne ses spécificités techniques, la première montre Fitbit est dotée d’un GPS, d’un capteur capable de suivre la fréquence cardiaque, mais également le sommeil. La Fitbit Ionic est également étanche et peut aller jusqu’à 50 mètres sous l’eau. Au niveau de l’autonomie, la montre peut fonctionner 4 jours avec une seule charge de la batterie.



La Fitbit Ionic est disponible en prévente sur Fitbit.com. Vendue environ 349€, elle est proposée en plusieurs coloris. Une édition Adidas est également prévue.

