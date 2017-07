Fitibit pourrait repousser le lancement de sa montre connectée une fois de plus

D’après Bloomberg, Fitibt aurait toujours du mal à lancer sa nouvelle montre connectée dans les temps. Le projet n’avancerait pas aussi rapidement que la compagnie le voudrait. Fitbit avait initialement annoncé le lancement de sa propre montre connectée pour ce printemps. Or, la sortie ayant été repoussée, la montre est encore en développement. La compagnie a dû faire face à des complications puisque plusieurs personnes en charge du projet sont parties.

Toutefois, selon un nouveau rapport, le fabricant songerait à repousser une nouvelle fois le lancement de sa montre connectée. Ce nouveau retard serait également dû au fait que Fitbit voudrait concevoir son propre OS mobile ainsi que l’écosystème logiciel intégré. Les ambitions de Fitibt pour ce projet seraient trop grandes pour respecter le calendrier.

La boutique applicative ne serait peut-être pas prête à temps lorsque la montre sortira cet automne. Or, il s’agit d’une fonctionnalité primordiale pour un appareil tel que la montre connectée. Dans un email, Fitibt a déclaré que sa montre et les applications tierces étaient bien en route et que la compagnie ne rencontrait aucune difficulté. La nouvelle montre connectée Fitbit serait vendue pour moins de 300$ soit environ 263 euros.



