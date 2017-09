Flappy Bird tire sa révérence sur iPhone

C’est une terrible nouvelle pour les fans du jeu Flappy Bird. Le célèbre jeu mobile semble vivre ses derniers moments de gloire. Flappy Bird a pris fin avec le déploiement d’iOS 11, puisqu’il n'est plus compatible avec la dernière version du système d’exploitation d’Apple.



Dong Nguyen, le créateur de Flappy Bird a annoncé sur son compte Twitter qu’il allait mettre fin au jeu. Celui-ci cessera en effet de fonctionner avec la dernière version d’iOS. Rappelons qu'iOS 11 ne prendra plus en charge les applications 32 bits. Au cours des derniers mois, Apple avait incité les développeurs à mettre à jour leurs applications et à passer au 64 bits.



Pour des raisons qui restent encore floues, Dong Nguyen n’a pas voulu mettre à jour son jeu mobile qui, par conséquent, n’est pas compatible avec iOS 11. Dans son tweet, il explique brièvement qu’il ne peut ou qu’il ne veut plus s’en occuper. Sorti sur l’App Store en 2013, Flappy Bird a été téléchargé plus de 50 millions de fois.



>>> Lire aussi :