Ford développe une casquette qui empêche de s'endormir au volant

Le constructeur automobile Ford a développé un accessoire qui pourrait bien sauver la vie à plus d’un. Il s’agit d’une casquette baptisée SafeCap capable de détecter lorsque le conducteur se met à dormir au volant.



À l’occasion des 60 ans de production de poids lourds au Brésil, Ford a présenté son nouvel accessoire SafeCap. En partenariat avec l’agence créative GTB basée à Sao Paulo, le constructeur a développé une casquette spéciale destinée plus particulièrement aux routiers. En effet, ces derniers sont souvent amenés à conduire pendant plusieurs heures sur de longues distances et leur risque principal est de s’endormir au volant.



Pour éviter ce genre d’accidents, la casquette SafeCap est capable de détecter lorsqu’un conducteur se met à s’endormir et lui envoie un signal sonore et lumineux avec des vibrations afin qu’il se réveille. Grâce à des capteurs spécifiques, la casquette peut distinguer des mouvements typiques à la conduite à des mouvements de tête propres au sommeil.



On ignore pour l’instant, si Ford compte commercialiser SafeCap.

safecap