La nouvelle Mustang de Ford profite d'un « vrai » mode silencieux

Ford dévoile peu à peu les nouveautés de l’édition 2018 de sa Mustang. La puissance sera au rendez-vous et le constructeur prévoit un mode « Démarrage silencieux ». Il permet de démarrer la voiture plus en douceur et d’éviter ainsi le rugissement du moteur. Il est possible de planifier la fonctionnalité selon un horaire prédéfini. En mode silencieux, le bruit du moteur se limite à 72 décibels, soit l’équivalent du bourdonnement d’un aspirateur.

Cependant, il est toujours possible de passer en mode « Sport » ou « Track » pour apprécier pleinement la symphonie du moteur V8 5.0 pour la version GT. Dans ce cas, la Mustang 2018 passe difficilement inaperçue et certains voisins pourraient se plaindre. Une situation de ce genre a été vécue par un ingénieur de Ford qui a sorti son Shelby GT350 Mustang. Le voisin a appelé la police, mais il aura surtout inspiré ce mode silencieux.

La Ford Mustang 2018 est attendue à l’automne prochain aux États-Unis. Elle se décline en une version GT et Ecoboost. La première développe une puissance de 460 chevaux tandis que la seconde passe de 0 à 100 km/h en 5 secondes, grâce à un moteur quatre cylindres 2.3.

