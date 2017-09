[Promo] B&You illimité 20 Go à 1,99 €/mois (carte SIM à 1 € !)

Bouygues Télécom transforme son forfait B&You illimité 50 Go. De 24,99 €/mois, il passe à 1,99 €/mois, mais perd au passage 30 Go d’Internet (et 9 Go en roaming). L’offre est valable jusqu’au 21 septembre.

Comme à l’accoutumée, ce prix n’est appliqué que durant un an. Passée cette période, le forfait B&You retrouvera son tarif et ses prestations initiales. Mais ce n’est pas un souci en tant que tel puisque l’abonnement est sans engagement et peut donc être résilié à tout moment. Les plus versatiles devraient y trouver leur compte.



Côté carte SIM Bouygues a retenu les précédentes grognes de ses clients. De 15 €, elle n'est désormais plus facturée qu'un euro symbolique, à régler lors de la souscription.



Ce forfait B&You comprend les appels illimités vers la France et les DOM ainsi que les SMS et MMS illimités en France (et DOM pour les SMS). Côté Internet, il inclut une enveloppe 4G de 20 Go (puis 0,01€/Mo en France métropolitaine dans la limite de 1 Go au-delà du forfait).



Bouygues ajoute une part de roaming. 1 Go du total de data peut être utilisé par mois pour se connecter à Internet depuis l’étranger (Europe et DOM). Au bout d’un an, l’itinérance repassera à 10 Go.

