Fossil lance deux nouvelles montres connectées encore plus fines

Cette semaine, Fossil lance deux nouveaux modèles de sa ligne de montre connectée Q destinés à la gent féminine. Baptisées Q Neely et Q Jacqueline, les deux nouvelles montres sont encore plus fines que les autres avec une épaisseur de 36mm. Elles allient un design classique avec des fonctionnalités d’une montre connectée basique.



Les montres Q Neely et Q Jacqueline sont dépourvues d’écran digital. Elles sont équipées d’un suivi de l’activité physique (nombre de pas), d’une analyse du sommeil et permettent de comparer l’heure dans plusieurs fuseaux horaires. Elles disposent également de trois boutons sur la tranche du boitier qui permet de modifier la date, gérer les playlists musicales ou déclencher l’appareil photo de son smartphone. Connectées au smartphone, elles envoient une faible vibration à chaque fois que l’utilisateur reçoit une notification.



Au niveau du design, les montres restent classiques avec une montre récurrente chez les modèles destinés aux femmes. Fossil propose une personnalisation avec des bracelets interchangeables en silicone, en cuir ou en acier. Les Q Neely et Q Jacqueline offrent une autonomie allant jusqu’à six mois. Elles sont compatibles aussi bien avec les appareils Android qu’iOS. Les deux nouvelles montres Fossil Q Neely et Q Jacqueline seront respectivement vendues à 155$ (132€) et 175$ (149€). Elles seront disponibles dès le 22 octobre prochain.

