Fossil lance deux nouvelles montres connectées sous Android Wear 2.0

Fossil ajoute deux nouveaux modèles à sa ligne de montres connectées Q. Baptisées Q Venture et Q Explorist, elles sont toutes les deux équipées d’Android 2.O et sont déjà disponibles en précommande.



Les nouvelles montres connectées de Fossil seront équipées d’Android Wear 2.0. Les utilisateurs vont donc pouvoir profiter des fonctionnalités comme le nouveau Google Assistant, de nouvelles applications, une interface revue et corrigée, la possibilité d’effectuer des paiements.



Au niveau de la fiche technique, les G Venture et G Explorist sont dotées du processeur Qualcomm Snapdragon Wear 2100, de 4 Go, une connexion Bluetooth et Wi-Fi. Les montres se rechangent grâce à un système magnétique rapide.



Côté design, les G Venture et G Explorist sont les premières de la ligne à offrir un cadran circulaire. Elles possèdent des bracelets interchangeables en fonction des goûts de chacun. La G Venture a un diamètre de 42mm alors que la G Explorist est un peu plus grande avec un diamètre de 45mm. Les deux montres sont déjà disponibles en précommande et son vendus entre 255$ et 275$ (216 € - 233€).

