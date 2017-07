La Fox dévoile les dates de six films Marvel

À moins de trois semaines de la San Diego Comic-Con 2017, qui devrait être l'occasion pour les chaînes TV et les gros studios de présenter leurs prochaines grosses productions, la Fox vient de dévoiler son calendrier jusqu'en 2021.



Voici donc les six dates des prochains films Marvel produits par la Fox :

7 juin 2019

22 novembre 2019

3 mars 2020

26 juin 2020

2 octobre 2020

5 mars 2021

Pour l'instant, aucun titre n'est encore associé à ces différentes dates, mais il est très probable qu'au moins une d'entre elles corresponde à sur la super-équipe X-Force. On peut également s'attendre à un Deadpool 3, un film focalisé sur le personnage de Gambit (le film, qui est devenu une véritable arlésienne, serait toujours en préparation) et un autre relatant les aventures des enfants des 4 Fantastiques. Enfin, et c'est probablement le film le plus attendu des fans, un long-métrage axé sur le personnage de X-23 (la petite fille de Logan, sorti en mars dernier) devrait être au programme.



Rappelons que, si aucun autre film de super-héros n'est prévu chez la Fox cette année, l'an prochain sera particulièrement chargé. Un film au titre inconnu pour l'instant est prévu le 4 avril 2018 (il devrait s'agir en toute logique de New Mutants). Deadpool 2 sortira quant à lui le 30 mai 2018, tandis que Dark Phoenix déploiera ses ailes le 31 octobre de la même année. Bref, trois films Marvel sont déjà planifiés pour l'an prochain.