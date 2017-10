Le mystère de l'arrestation d'Anne Frank, résolu par une IA ?

Résoudre le mystère de l’arrestation d’Anne Frank grâce à une intelligence artificielle, c’est l’objectif que s’est fixé Vincent Pankoke.

Agent du FBI à la retraite, Pankoke est à l’origine de la société Xomnia, spécialisée dans l’enquête par une intelligence artificielle. L’entreprise compte actuellement une vingtaine d’employés, dont des médecins légistes et des policiers.



Son premier dossier est celui de l’arrestation d’Anne Frank, jeune Juive déportée en 1944 par les nazis. Si l’histoire de cette adolescente est connue par l’intermédiaire de son journal intime, l’origine de son arrestation demeure inexpliquée. Qui l’a dénoncé ainsi que sa famille ? Voilà le mystère qui perdure plus de 70 ans après la mort de la fillette.



Une affaire non classée qui, si elle est résolue par Xomnia, serait suffisamment complexe pour démontrer la puissance de son intelligence artificielle.



Dans ce dossier, les techniques policières modernes sont mises à contribution, mais aussi la Big Data. Va être compilée une base de données principale regroupant les listes des collaborateurs nazis, les informateurs, les documents historiques ou encore les dossiers de police afin de nourrir l’intelligence artificielle. « Nous allons charger chaque donnée que nous allons trouver sur cette période », explique Vincent Pankoke à Reuters. « Il y a tellement d’informations qui n’ont jamais été analysées » que toutes les pistes n’ont pas été suivies.



Xomnia se donne jusqu’au 4 août 2019 pour trouver le nom de celui qui a livré les Frank aux autorités nazies. Cette date coïncidera avec le soixante-quinzième anniversaire de leur arrestation.