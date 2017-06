[Promo] Free Mobile : le forfait illimité 100 Go à 0,99 €/mois pendant un an !

Free Mobile casse le prix de son forfait 4G le temps d’une vente privée. Jusqu’au 27 juin (à 6h), il est proposé à 0,99 euro par mois pendant un an au lieu de 19,99 euros en temps normal ou 15,99 euros pour les abonnés Freebox. C’est la plus grosse réduction concédée à ce jour par l’opérateur. Jusqu’alors, on avait eu droit au mieux à un forfait à 3,99 €/mois sur la même période.



Ce forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que tous les avantages ajoutés récemment au forfait Free Mobile, soit les 100 Go de données en France ainsi que les 25 Go de données à l’étranger (en 3G depuis Europe, DOM, États-Unis, Afrique du Sud, Australie, Canada, Israël et Nouvelle-Zélande).



Alléchante, cette offre promotionnelle est réservée aux non-abonnés Free Mobile ou ancien abonnés depuis plus de trois mois. De plus, Free facture la carte SIM au prix fort : 10 euros. Enfin, en lisant les petites lignes, on s’aperçoit que les 100 Go de data ne sont disponible qu’avec un smartphone 4G. Si la carte SIM est embarquée dans un mobile 3G, ce paquet est réduit à 3 Go.