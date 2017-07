Illimité 25 Go en 4G+ pour 9,99 €/mois : l'offre Free Mobile pour la Réunion

La Réunion accueille aujourd’hui un nouvel réseau, celui de Free Mobile. L’opérateur d’Illiad se lance sur l’île avec un forfait illimité pour 9,99 € par mois.

Sans engagement, celui-ci inclut les appels, SMS et MMS en illimité vers la Réunion, Mayotte, la Métropole et l’Europe. L’enveloppe data est moins conséquente qu’en France métropolitaine, mais contient tout de même 25 Go à utiliser sur l’île et 25 Go en roaming à l’étranger (Métropole, DOM et Europe.



En somme, pour deux fois moins cher qu’en Métropole (19,99 €/mois), les Réunionnais ne doivent céder que sur le pack data principal qui passe de 100 Go à 25 Go. Néanmoins, ils bénéficient d’un réseau 4G+ qui couvre 98% de la population, a annoncé Free Mobile. La 4G+ peut être jusqu’à deux fois plus rapide que la 4G avec un débit théorique de 187,5 Mbits, de quoi télécharger un film (1,3 Go) en moins d’une minute. A noter qu'il faut posséder un téléphone compatible pour profiter de cette vitesse. iPhone 7, Huawei Mate 9, Samsung Galaxy S7/S8 ou Xperia XZ sont quelques exemples.

>>> Free Mobile arrive dans les DOM-TOM