Freebox Révolution : refusez la migration et économisez 2 € par mois

Il est possible d’économiser un peu plus de deux euros par mois sur son abonnement Freebox Révolution. Pour cela, il suffit de refuser la migration vers la nouvelle offre, laquelle active automatiquement le bouquet TV by Canal Panorama.

Depuis le 1er novembre 2016, Free a ajouté à son offre Freebox Révolution le bouquet Canalsat Panorama, facturé 2,02 €/mois. Depuis, il était cependant toujours possible de souscrire (par téléphone au 1044) à l’offre sans bouquet au prix de 35,98 €/mois.



A l’approche du premier anniversaire du forfait remanié, Free compte migrer automatiquement tous ses anciens abonnés vers cette offre et donc ceux qui avaient bien pris soin de ne pas souscrire aux 50 chaînes du bouquet Canalsat Panorama.



Ces derniers ont dû - ou vont - recevoir un courriel leur signifiant le changement de leur abonnement qui, « au 1er novembre 2017 » deviendra un forfait « Freebox Révolution avec TV by Canal Panorama ». Une modification qui n’est pas inévitable pour autant.



Afin d’économiser les 2,02 € de surcoût mensuel, les abonnés doivent se rendre dans leur espace client Freebox. Dans la section « Mon abonnement » se trouve l’option « Revenir à mon offre précédente » de laquelle découle une autre : « Revenir au forfait Freebox Révolution (sans TV by Canal Panorama) ». Une fois cette dernière activée, le prix du forfait ne bougera pas d’un iota.

