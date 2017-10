Migrez gratuitement vers la Freebox Révolution... ou pas

Après la Freebox Mini 4K, Free offre jusqu’au 31 octobre les frais de migration vers la Freebox Révolution depuis la Freebox Crystal ou la Freebox V5. Un service habituellement facturé 69 € qui comprend la livraison de la nouvelle box et l’enlèvement de l’ancienne.



De prime abord, l’offre semble tout à fait alléchante. Néanmoins, à y regarder de plus près, elle n’intéressera que les abonnés au prix fort. Ce changement de box s’accompagne de la souscription au forfait Freebox Révolution avec TV by CANAL Panorama.



Facturé 39,99 €, il est 2,02 € plus cher que l’actuel forfait Freebox. Une augmentation justifiée par l’ajout du bouquet télévisuel Canal Panorama que les précédents abonnés pouvaient jusqu’alors refuser. En proposant cette migration gratuite avec obligation de souscription au nouveau forfait, Free tente donc d’attirer un maximum d’abonnés dans son offre remaniée et plus onéreuse.

Bien évidemment, cette proposition est absolument inintéressante pour les abonnés Freebox Crystal à 1,99 €/mois. En quelques clics, il se retrouveraient avec une Freebox Révolution, certes, mais aussi un surcoût de 38 € sur leur facture mensuelle !



Pour les autres, il faut bien avoir en tête que l’abonnement augmente de 2,02 € par mois. Ceux qui sont tentés doivent se rendre dans leur espace client sur le site de Free. Une fenêtre proposant la migration y est mise en évidence.

