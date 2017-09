Freebox V7 : Free ne peut plus la repousser

Attendue depuis des années, la nouvelle Freebox sera présentée prochainement. Xavier Niel avoue lui-même qu’ils n’ont plus guère le choix face à un marché de plus en plus concurrentiel. Sa sortie pourrait intervenir début 2018 si l’on en croit les propos du directeur général d’Iliad interrogé par 01.net.

Si Free est à l’aise sur sa partie mobile, il en a un peu trop oublié son activité fixe. Sur les six derniers mois, il n’a acquis que 83 000 nouveaux abonnés. Pour relancer sa croissance, il faut soit recruter à prix cassés, soit lancer une nouvelle box. La première option est déjà en route via des opérations effectuées en partenariat avec Vente-Privée où l’on trouve régulièrement la Freebox Crystal à 1,99 €/mois pendant un an.

Il ne reste donc plus que la seconde solution : une nouvelle box. Xavier Niel abonde enfin en ce sens et, comme le rapporte Reuters, explique que « bien évidemment quand on se retrouve dans des situations comme ça avec une grosse agressivité, c‘est la qualité de nos box sur le fixe qui nous fait recruter. Donc oui il va falloir à un moment qu‘on ait une nouvelle box. »



« On a tenté de retarder ça, mais il y a un moment où on ne peut plus le retarder. Donc on va revenir avec une nouvelle box, et aller recréer du buzz et refaire de la croissance », ajoute le PDG d’Iliad.

Ce sera une Freebox "disruptive"

Cette nouvelle Freebox V7 est encore parfaitement mystérieuse. Seule l’ébauche de son concept a été avancée par Xavier Niel, lequel assure qu’ « on ressortira une box qui sera très haut de gamme, très avancée, très disruptive, qui ne correspond à rien sur le marché (…) avec un certain nombre d‘idées qui, sur un marché mondial, seront extrêmement disruptives. »



La dernière Freebox a désormais deux ans. Il s’agit de la Mini 4K, une box d’entrée de gamme. Pour le fer de lance de la marque, il faut remonter bien plus loin, à 2010 avec la Freebox Revolution. Au bout de sept ans, la révolution a fini par passer et les concurrents ont dégainé des offres bien plus avancées comme la Livebox 4, lancée mi-2016.