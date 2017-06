La Freebox v7 ne sera pas virtuelle, mais bien matérielle

Interrogé par 01net, Xavier Niehl a lâché une petite information concernant la prochaine Freebox. Contrairement aux projets sur lesquels travaillent les concurrents, la nouvelle box de Free ne misera pas sur la virtualisation et restera un appareil bien physique.



Si Bouygues et Orange planchent actuellement sur une box virtualisée, qui permettrait donc de s'affranchir d'un appareil un peu encombrant à la maison, ce n'est visiblement pas le cas de Free. C'est lors de l'ouverture de Station F, le plus grand incubateur de start-up au monde, que Xavier Niehl s'est exprimé sur le sujet : « elle sera physique et il y aura toujours une box. » Le patron de Free a enfoncé le clou face à ses concurrents, qui misent à fond sur la virtualisation de la box depuis quelques mois : « parce que moi je ne sais pas faire de Wi-Fi de bonne qualité sans box. J'ai l'impression qu'il faut quand même un équipement physique quelque part. La virtualisation c'est faire des choses dans le réseau, mais ce n'est jamais tout. »

>> Free, SFR, Orange, Bouygues, qui a la meilleure box ?

Xavier Niehl n'a donné aucune autre information concernant la disponibilité de sa prochaine Freebox. Attendue depuis plus d'un an, celle-ci se fait de plus en plus désirer. Néanmoins, si l'on en croit Maxime Lombardini, directeur général d'Iliad, la Freebox v7 devrait être commercialisée d'ici la fin de l'année.