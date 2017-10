Une fuite dévoile le design du Huawei Mate 10 Pro

Une nouvelle fuite vient de révéler des rendus du Huawei Mate 10 Pro. Les images donnent ainsi un aperçu du design de l’appareil quelques jours à peine avant sa présentation. Le constructeur chinois prévoit en effet d’annoncer officiellement le Mate 10 et Mate 10 Pro dans deux semaines environ.



C’est le célèbre Evan Blass, plus connu sous le nom de @evleaks qui a publié la série de rendus sur son compte Twitter. Ces images montent à la fois la façade et l’arrière du Mate 10 Pro. Elles présentent ainsi très clairement les trois caméras de l’appareil. De plus, on note que le smartphone se déclinera en trois coloris : noir, bleu et marron. Le design dévoile également un écran de 5,9 pouces avec des bordures très fines.



En ce qui concerne les spécificités techniques, Evan Blass ajoute que le Huawei Mate 10 Pro serait doté d’un capteur photo frontal de 8 MP ainsi que de deux capteurs arrière de 12 et MP signés Leica avec ouverture à f/1,6.



Il faudra toutefois attendre la présentation officielle du constructeur chinois pour être fixé sur le design et la fiche techniques des smartphones.

