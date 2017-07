Une fuite dévoile le design du Nokia 8

Après plusieurs rumeurs concernant la fiche technique du prochain smartphone Nokia, voici qu’une image dévoile son design. On aperçoit en effet l’avant et l’arrière du terminal et on distingue pour la première fois le double capteurphoto Zeiss.

C’est le site Venture Beat qui a publié pour la première fois ce qui semble être une image promotionnelle du Nokia 8. Le smartphone apparaît avec une coque bleue alors qu’il est censé être lancé en argent et en doré.

Sur l’image, on peut voir la présence d’un port jack sur le dessus du Nokia 8 ainsi que trois boutons de navigation sur la façade. Parmi ces trois boutons, un serait physique et intègrerait même un capteur d’empreinte digitale. Au dos du smartphone, on aperçoit le double capteur photo Carl Zeiss de 13 mégapixels. HMD Global, qui fabrique les mobiles Nokia, avait annoncé le mois dernier son partenariat avec le concepteur d’optiques Carl Zeiss.

Si l’image ne donne pas plus de détails en ce qui concerne les spécificités, nous disposons déjà d’informations provenant de plusieurs rumeurs. Le Nokia 8 serait en effet équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 835. Il disposerait d’un écran de 5,3 pouces QHD, de 4 Go de RAM et de 4 Go de stockage interne. Il embarquerait également la version « pure » d’Android 7.1.1.



