Ce traducteur instantané va vite devenir indispensable pour voyager

Les premières informations sur ce qui semble être un gadget traducteur viennent de faire surface. Ses caractéristiques techniques n’ont pas été dévoilées, mais le dispositif proposé par le géant de l’internet chinois Baidu serait capable de faire des traductions instantanées de plusieurs langues.



Selon la première image dévoilée sur le site nikkei.com, l'appareil se présente comme un dispositif compact plus petit qu’un smartphone classique. Le gadget traducteur de Baidu pèserait près de 140 grammes et pourrait également être utilisé comme un point d’accès Wi-Fi portable pour ses utilisateurs. La traduction s'opère par un bouton sur lequel le touriste doit appuyer, tout en parlant dans le dispositif. Plusieurs langues devraient être disponibles, dont le chinois, le japonais et l’anglais. Les indications de Nikkei précisent par ailleurs que le dispositif est compatible avec les réseaux utilisés dans 80 pays différents.



La Chine figure parmi les premiers pays à disposer du dispositif qui devrait être disponible à l’achat ou en location, selon Baidu. Si aucune date n’a cependant été communiquée pour le lancement, le site Nikkei estime l’arrivée du gadget au Japon avant juin 2018.



