L'insta360 Pro devient la première caméra 360 prête pour Street View

Le nouveau programme baptisé « Street View ready » de Google permet à différents utilisateurs équipés d’un outil certifié d’agrandir la base de données de la technologie Google Street View de la firme de Mountain View.

La première caméra officiellement désignée comme « Street View auto ready » est l’Insta360 Pro. La caméra se présente comme un appareil de près de 143 mm de diamètres et elle devrait être capable de remplacer les Trekkers et les grosses caméras 360 degrés installées au dessus d’un véhicule ou sur le dos d’un individu pour capturer les vues panoramiques d’un paysage en particulier. L’Insta360 Pro propose en effet des photos et des vidéos 3D 8K (7680x3840) avec ses six objectifs fisheye disposant d’une ouverture f2.4.

L’Insta360 Pro peut être installée sur un véhicule et elle peut être contrôlée par l’application Street View pour capturer les images à 360 degrés de tous les parcours de l’utilisateur, selon Google. La caméra intègre par ailleurs le mode de prise de vue 5 FPS 8 K, adapté à la collection Street View. Un accessoire USB sera également disponible en option pour collecter les données GPS. L’Insta360 Pro est disponible au prix de près de 3000 euros, mais ce n’est pas la caméra 360 degrés la plus chère du marché actuellement, selon le site TechCrunch.