Beauté : un gadget génial pour nettoyer ses pinceaux de maquillage

Luxe Makeup Brush Cleaner Tutorial.

Josh Farkas a fait du chemin depuis la plateforme de financement participatif, Kickstarter, où il a proposé Luxe Makeup Brush Cleaner. Le produit a récolté suffisamment de fonds pour faire ses débuts actuellement sur Amazon où il est proposé à 44 €. Il semble que le concept ait séduit le public. En effet, le gadget permet de nettoyer rapidement ses accessoires beautés. Les pinceaux maquillage sont ainsi débarrassés des résidus d’huile ou de cellules mortes.

> > > Lire aussi Cette application vous permet d'essayer tous les rouges à lèvres du monde

Le Luxe Brush Spinner prend la forme d’un kit complet. On retrouve un gadget électronique servant à tourner les pinceaux à l’intérieur d’une solution contenue dans un bol spécial. Il vient avec un chargeur et 8 adaptateurs à installer à l’extrémité. Ils permettent de fixer différentes tailles d’accessoires. Le gadget se révèle assez pratique puisque le nettoyage se déroule en quatre étapes. Pour commencer, il faut verser de l’eau mélangée à du savon. Les maquillages non solubles nécessitent une solution particulière proposée par l’entreprise. Ensuite, il faut choisir l’adaptateur approprié et utiliser le gadget électronique qui tourne le pinceau dans le bol. Le séchage s’effectue également à l’intérieur du récipient.