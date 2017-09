Cet ocarina Zelda permet de rejouer tout Ocarina of Time en musique

Conçu en hommage à «The Legend of Zelda : Ocarina of Time», le premier Zelda en 3D de la saga Nintendo, un gadget vient proposer une nouvelle expérience du jeu vidéo édité pour la première fois en 1998. Il est disponible en précommande et les premières livraisons devront commencer en octobre.

L’Ocarina se présente comme un instrument d’une dimension de 17,7 x 12,06 x 5,71 cm. Il peut se transporter facilement et pèse environ 170 g. Si le mode classique du jeu peut contraindre le joueur à débloquer une chanson secrète en composant des accords avec les six boutons de l’instrument, le mode de jeu libre laisse en revanche une totale liberté à "l’ocariniste" dans sa composition. Un livret accompagne par ailleurs le gadget pour lui permettre d’apprendre à jouer des morceaux comme « Song of Time », « Zelda’s Lullaby », « Epona’s Song » ou « Song of Storms ».

L’équipe GeekLabs de l’entreprise ThinkGeek a conçu Ocarina pour fonctionner avec trois piles AAA. Le gadget est actuellement disponible en précommande via le site Thinkgeek.com. Le prix affiché est de 29,99 dollars et la livraison est prévue pour le mois d’octobre prochain.

