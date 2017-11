Une GoPro survit à la lave

GoPro doit sa réputation à sa robustesse. La petite caméra sportive de Nick Woodman a fait ses preuves dans diverses situations extrêmes. Dernièrement, elle vient de démontrer sa résistance face à la lave dans une vidéo prise par la caméra elle-même.

Survivant de la lave

Erik Storm réalise régulièrement des vidéos à l’aide d’une GoPro pour la promotion de son site de voyage kilaueaecoguides.com proposant principalement des visites guidées de sites volcaniques, à Hawaii. Il y a près d’un an et demi, lors d’une tournée, il a mis sa GoPro dans une fente de rochers pour filmer, de plus près, une coulée de lave qui a presque fusionné l’appareil, au bout de quelques minutes.

Malgré le niveau extrême de la température, la GoPro a continué à fonctionner après avoir été extraite de la lave avec un marteau pour géologue, selon Erik Storm qui a accordé une interview au site PetaPixel. Malgré quelques dysfonctionnements, « la caméra fonctionnait encore » et la carte SD est restée intacte lorsqu’il l’a sorti du boitier. La vidéo a par ailleurs été publiée sur YouTube.